Били и держали в подвале: экс-беркутовец Астахов причастен к издевательствам над вывезенными в Крым украинскими детьми – СМИ

Расследователям удалось установить человека, который применял насилие и запугивал украинских детей, вывезенных оккупантами в российские лагеря, в частности в Крыму. Им оказался бывший сотрудник "Беркута", участвовавший в событиях на Майдане со стороны силовиков Януковича – Валерий Астахов.

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Согласно данным в базе сайта "Миротворец", он служил в МВД Украины, но после оккупации Крыма принял гражданство РФ и перешел на службу в российское МВД в Евпатории. Как пишет The Insider, журналист Татьяна Попова показала фотографии экс-беркутовца мальчику, рассказавшему об избиениях украинских детей в лагере, и он опознал его (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Известно, что в 2014 году Валерий Астахов уже вывозил детей из Славянска в Ростовскую область РФ. Российский "Коммерсантъ" писал, что тогда были вывезены 38 человек, в том числе 21 ребенок в возрасте от 2 месяцев до 12 лет, которых сопровождал этот силовик. Он утверждал, якобы автобус с беженцами собирались расстрелять украинские нацгвардейцы, но подтверждение его слов, конечно же, не нашли.

23 марта 2023 года в Украину вернулись 17 детей, которых оккупационные власти Херсонской области еще в октябре прошлого года отправили "на отдых" в детские лагеря на территории временно оккупированного Крыма. Захватчики обещали, что дети съездят туда на десять дней, но они провели там полгода.

Журналист Татьяна Попова поговорила с вернувшимися детьми и их родителями в Киеве. По словам 16-летнего Виталия, детей там били, им угрожали и держали в подвале. Мальчик вспомнил, как девочку из Херсона ударили железной палкой с такой силой, что у нее на спине остался "синяк полоской".

В лагере "Дружба" в Евпатории экс-беркутовец Астахов отводил детей в подвал, показывал эту палку и угрожал, что за поддержку Украины будет избивать.

"Он говорил: "Закрою в подвале, будете там сидеть, будете подчиняться мне", – рассказал Виталий про силовика.

По словам ребенка, в "Дружбе" не было постельного белья, только грязный матрас и подушка. Не все дети столкнулись в лагерях с жестоким обращением, но все говорят о плохих условиях и некачественной еде.

В исследовании лаборатории Йельского университета отмечалось, что для украинских детей сейчас действуют более 40 лагерей в российской Сибири, на побережье Черного моря, в центральных регионах РФ, на Урале и во временно оккупированном Крыму. По данным авторов отчета, там детям рассказывают о "традиционных ценностях", преподают историю по "российским стандартам", учат стрельбе и обращению с техникой. Утверждалось, что некоторые лагеря, в том числе в Крыму и Чечне, проводят для детей "курс молодого бойца".

В конце декабря 2022-го стало известно, что администрации таких лагерей в Крыму не отпускают херсонских детей домой. Сообщалось, что еще более 100 детей не вернулись в Балаклею из другого лагеря. На сайте украинского государственного портала "Дети войны" говорится о пропаже 16 207 детей. Вернуть на родину пока удалось 327.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, подчеркнув, что они несут ответственность за принудительный вывоз детей из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты используют украинских детей в качестве шпионов. Также маленьких украинцев на временно захваченных территориях привлекают к обустройству блокпостов.

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