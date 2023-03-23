''Это будут дети России'': украинский мальчик рассказал, как в РФ им ''промывали мозги'' и рассказывали об усыновлении. Видео

Россия похищает и вывозит на свою территорию украинских детей из оккупированных регионов Украины. Там детям, которых дома ждали родные, рассказывали, что родители от них якобы отказались, а также пытались передать на усыновление российскими гражданами.

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Родителям-украинцам, пытавшимся вернуть своих детей, российские чиновники заявляли, что они их больше не увидят, потому что эти дети – это "дети России". Об этом рассказал один из украинских подростков, которого на днях чудом удалось вернуть с территории РФ, его рассказ опубликовал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

На видео мальчик из Херсонщины, которого удалось вернуть с территории РФ, рассказывает о пережитом. Он отмечает, что детей, которых дома ждали родители, пытались отправить в интернат, а дальше – пристроить в приемные семьи.

"Говорили, что нас отвезут в Псков. "Там интернат. А там вас уже усыновят". Мы говорили, что от нас родители не отказывались, никуда вы нас не отвезете. А нам говорили, что отказались от нас. Я звоню маме. Мама говорит этой, директору лагеря, говорит "Вы что, вообще больные? Я этого не говорила. Зачем вы детям врете?". А та говорит: "Все равно вы их не заберете. Это дети России", – рассказывает мальчик.

"Р*сня должна исчезнуть вся до седьмого колена. Людоедка Львова-Белова должна гореть в адских муках здесь. На земле. За похищение наших украинских детей. И не говорите мне о гуманизме и человечности. Не здесь. Не о них", – эмоционально прокомментировал Андрющенко рассказ мальчика и депортацию украинских детей по схеме, созданной детской омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в организации и совершении тяжкого военного преступления – похищении и депортации на территорию РФ украинских детей.

За более чем год полномасштабной агрессии при содействии российской власти и по организованным ею схемам из Украины было депортировано по меньшей мере 16 тыс. детей. Их мощно зомбируют и передают на противозаконное "усыновление" в десятки регионов РФ. В то же время детям, у которых в Украине остались родственники и даже родители, меняют имена, чтобы их невозможно было отыскать.

За все время полномасштабной войны Украине удалось добиться возвращения домой лишь немногим более 300 похищенных Россией детей.

Ордер МУС означает, что Путина, как официально подозреваемого в совершении международного преступления, могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский статут.

Первой о готовности арестовать российского диктатора на своей территории и передать его в Гаагу заявила Германия.

Кроме того, важным аспектом решения об аресте Путина является то, что даже в случае завершения войны против Украины РФ не сможет добиться снятия санкций, пока не выдаст международного преступника, являющегося по совместительству президентом России.

В то же время, как уточнили в МУС , эти ордера пожизненны: отменить их невозможно.

Также сообщалось, что в Китае прокомментировали ордер МУС на арест Путина. Пекин заговорил о "двойных стандартах" и о том, что подозрение в совершении тяжкого международного преступления не является достаточным основанием для лишения обладателя Кремля "иммунитета" от судебного преследования.

В то же время, в России на все голоса заявляют о том, что решение МУС является "юридически ничтожным", что в РФ его не признают. Но уже объявили об открытии дело против прокурора и судей Гааги в ответ на решение об аресте Путина.