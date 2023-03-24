На Херсонщину вернули семеро детей, которых оккупанты незаконно вывезли в Крым в прошлом году. Фото

В Херсонскую область удалось вернуть семь несовершеннолетних украинцев, которых противник принудительно отправил в Евпаторию (оккупированный Россией украинский Крым) якобы на оздоровление в детский лагерь. Дети не виделись с родными почти полгода.

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Об этом 24 марта сообщила Херсонская ОГА (ОВА) в Telegram. Известно, что маленькие украинцы проживают в населенных пунктах области, которые некоторое время провели под российской оккупацией, но в итоге были освобождены от врага.

Захватчики вывезли детей в Крым еще в октябре прошлого года. Их вернули благодаря усилиям волонтеров благотворительного фонда Save Ukraine.

"Все, кого до сих пор удерживает Россия, – и дети, и взрослые – обязательно вернутся домой и крепко обнимут близких!" – высказали уверенность в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Европейская комиссия совместно с Украиной и Польшей запустила инициативу по возвращению похищенных Россией детей. Депортация несовершеннолетних, проживающих на территориях, временно занимаемых противником, – это военное преступление.

– Один из украинских подростков, которого чудом удалось вернуть с РФ, рассказал, как россияне пытались "промыть им мозги".

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