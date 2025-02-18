Битва дронов: Силы беспилотных систем уничтожили роботизированный комплекс армии РФ. Видео

Силы беспилотных систем уничтожили роботизированный комплекс армии страны-агрессора. В этот раз украинские военные устроили настоящее сражение дронов.

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Эффектное видео было опубликовано силами беспилотных систем. Отмечается, что операторы 413 батальона "Рейд" обнаружили и уничтожили вражеский наземный роботизированный комплекс (НРК). Именно он подвозил противотанковые мины на позиции оккупантов.

"Но не довез. Украинский FPV-дрон превратил его в груду металлолома. Российский НРК 0:1 украинский FPV. СБС: на шаг впереди!" – говорится в сообщении военных.

Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают методически уничтожать врага и его вооружение. Только за эту неделю наши военные отличили 967 единиц техники, среди них 88 танков и 250 бронемашин армии РФ.

Ранее стало известно о том, что воины бригады "Азов" засекли и уничтожили российский РСЗО "Град". Наши бойцы сделали из вражеской техники фейерверк. Российские артиллеристы направлялись на ночное боевое задание с полным "пакетом" ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны умело отразили массированное наступление врага под Большой Новоселкой (Донецкая область). Военные назвали это "мясными накатами", во время которых были уничтожены десятки единиц бронетехники противника.

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