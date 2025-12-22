'Битва за Донецкую область только набирает обороты': украинские военные показали, как уничтожают оккупантов. Видео

Украинские военнослужащие не прекращают уничтожать врага по всей линии фронта. В частности, сложной остается ситуация в Донецкой области, где россияне не оставляют попыток наступать.

Со своей стороны артиллеристы 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода показали кадры работы по уничтожению оккупантов, которые пытаются продвигаться в направлении Константиновки. Видео обнародовали в Telegram-канале бригады.

"Пока мир активно готовится к Рождеству – битва за Донецкую область лишь набирает обороты. Враг не останавливается на праздники и точно не готовится к миру", – говорится в сообщении.

Украинские артиллеристы сдерживают наступление россиян

В частности, в разведке проинформировали, что штурмовые группы противника активно пытаются наступать на Константиновском направлении, прикрываясь благоприятными для них погодными условиями в виде тумана.

Благодаря ювелирной работе наших артиллеристов "осколочно-фугасными подарками" удалось уничтожить семь групп российской пехоты и гаубицу.

"Рыцари работают почти без пауз. Им не важно, достаточно ли праздничная на улице погода. Они не волнуются, как украсить елку. Им важно только то, что каждый их выстрел помогает удержать фронт и защитить своих", – указано в сообщении.

