Уничтоженные дома и могилы во дворах: как сейчас выглядит изуродованная врагом Константиновка. Видео

Константиновка сегодня – это город, который переживает масштабное разрушение из-за постоянных обстрелов российских войск. Жители выживают в разрушенных домах, часто без воды, газа и электричества, пытаясь сохранить хоть какие-то следы нормальной жизни.

Несмотря на это, украинские военные продолжают держать оборону и отражать попытки противника зайти в город. В 24-й ОМБр имени короля Даниила показали, как живет Константиновка на четвертом году большой войны.

За последние месяцы количество обстрелов Константиновки значительно возросло. Дома уничтожены, окна выбиты, а инфраструктура почти разрушена.

Жители рассказывают, что попасть в город сейчас крайне опасно: россияне обстреливают логистические пути, а передвигаться приходится пешком, минуя заминированные участки.

Люди обустраивают временные печи, греются дровами и баллонами с газом, а продукты получают в основном благодаря гуманитарным доставкам.

В некоторых дворах приходится хоронить умерших, потому что медики не успевают или вообще не приезжают.

При этом даже в таких условиях жители пытаются поддерживать хотя бы минимальное ощущение нормальности – подсыпают могилки, берегут домашних животных, организовывают источники воды и еды.

Константиновка расположена менее чем в 10 км от линии боевого соприкосновения, что делает ее особенно уязвимой.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборону города, успешно сдерживая единичные диверсионные группы противника. 24-я бригада имени короля Даниила держит восточный рубеж, не позволяя россиянам закрепиться в городе.

Константиновка – яркий пример того, как война изменилась: она стала более динамичной, опасной и быстро разрушает города.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики не оставляют попыток продвинуться на Константиновском направлении. Они решили воспользоваться благоприятными для них погодными условиями и под прикрытием тумана прорваться к Константиновке.

