Благодаря им враг ложится в землю: в ВСУ показали работу артиллерии 10-й горно-штурмовой бригады. Фото

Артиллерия играет очень важную роль в войне Украины против российских захватчиков. На плечи наших артиллеристов, в частности, бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины ложится немалый процент общего объема задач по огневому поражению противника.

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Соответствующие кадры их работы авторства службы по связям с общественностью 10 ОГШБр "Эдельвейс" распространили на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Артиллерия горных штурмовиков продолжает сдерживать врага. Благодаря им враг ложится в землю, отправляясь на тот свет навеки", – говорится в подписи.

На кадрах с передовой можно увидеть, как украинские воины готовятся работать по позициям врага, как они ведут огонь по оккупантам, нанося им потери и сдерживая штурмы, а также четвероногих друзей наших защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины вместе со 140-м отдельным разведывательным батальоном Сил обороны нанесли болезненную потерю российским оккупантам, уничтожив их новейшую контрбатарейную радиолокационную станцию 1К148 "Ястреб-АВ". Этот комплекс артиллерийской разведки был ликвидирован на юге Украины.

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