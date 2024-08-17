Блестяще спланированная эвакуация бойцов и уничтожение противника: в ВСУ показали видео с передовой

В Вооруженных силах Украины показали видео эвакуации бойцов и уничтожения противника. Оно было снят на Покровском направлении.

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На этот раз отметились воины 47-й отдельной механизированной бригады. Они ежедневно демонстрируют то, что не покажут ни в одном из боевиков. Видео было снято аэроразведчиками подразделения "Божье дело".

"Все знают, насколько тяжела ситуация на Покровском направлении. Несмотря на успехи защитников в Курской области, россияне отсюда массово пока не перебрасывают свои войска. Основная ударная сила остается на Донбассе", – говорится в сообщении военных.

На видео блестяще спланирована эвакуация бойцов и уничтожение противника. Оккупанты приблизились почти вплотную. После того как филигранно отработала артиллерия, экипаж БМП Bradley, выкосив посадку, спас жизнь воинов.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает терять свою живую силу, военную технику и вооружение в войне против Украины. За сутки 16 августа украинские воины "денацифицировали" 1230 российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, 79 бригада под Кураховым отразила штурм при участии 27 единиц бронетехники РФ. Разгром врага воины показали на видео.