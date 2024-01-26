Ближайшие недели будут критическими для Украины, Путину срочно нужны победы: интервью с Мельником

На сегодня в вопросе военной помощи Украине из-за политического кризиса в США сложилась действительно критическая ситуация. Собственно, она была прогнозирована как минимум с ноября прошлого года, однако крупнейший партнер Украины не предпринял необходимых превентивных шагов. Ситуацию усложняют, во-первых, так называемые приближающиеся президентские выборы в России и потребность главы Кремля Путина иметь новые успехи на поле боя, во-вторых, существенная военная помощь агрессору со стороны его союзников, Северной Кореи и Ирана, а также возможность новой волны мобилизации в РФ. В-третьих, тот факт, что в Белом доме до сих пор боятся "провоцировать" страну-агрессора Россию, в частности, на применение тактического ядерного оружия.

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Именно с такими опасениями может быть связана постоянная отсрочка предоставления Украине истребителей F-16. Около сотни самолетов, которые должны передать Украине, не стоит ожидать до конца текущего года. Впрочем, в этой сложной для Украины ситуации руку помощи могут протянуть ее европейские партнеры. Знаковые заявления и шаги лидеров отдельных стран ЕС уже были сделаны. Конечно, Европа не сможет в полной мере заместить помощь, которая должна была поступить от США, однако сможет помочь нашей стране в этот сложный период. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что следующие несколько месяцев будут критическими с точки зрения защиты украинцев от агрессии России, и призвал Конгресс не медлить с принятием решения о дополнительном финансировании нашей страны. Считаете ли вы, что действительно ситуация критическая? Если да, чем Украина рискует, пока продолжается эта пауза?

– Я согласен с Кирби. Единственное, что меня несколько удивляет в этом заявлении и, возможно, даже возмущает – это то, что именно администрация, в которой он работает, во многом причастна к тому, что ситуация доведена до такого критического уровня. Потому что проблемы были достаточно предсказуемы. По меньшей мере с середины ноября уже было понятно, что перспективы принятия бюджета и соответственно его составляющей – помощи Украине и другим партнерам США – были довольно призрачными.

С одной стороны, это хорошо, что публично признается такая проблема, обращение к конгрессменам. Но с другой стороны, об этом нужно было не просто говорить, а делать какие-то превентивные шаги задолго до того, как эта ситуация приобрела такой уровень критичности.

Что касается сути заявления, то действительно, кроме фактора задержки, перерыва в поступлении помощи от ключевого партнера Украины, есть ряд других факторов, не только негативных. Как говорится, нет худа без добра. Европейские лидеры сделали, по-моему, ряд достаточно сильных заявлений и шагов для того, чтобы хотя бы частично компенсировать эту проблему, которая появилась в связи с внутриполитическими дебатами США.

Кроме того, если попытаться расшифровать, что еще имел в виду Кирби, то это, конечно, то, что сейчас происходит в стане нашего противника. Предстоящие выборы в России будут побуждать российское руководство к еще более радикальным шагам, чтобы продемонстрировать успех на поле боя. Плюс подтверждены новые поставки боеприпасов, ракет, оружия из Северной Кореи и Ирана. Если посмотреть на перспективу так называемых выборов в России, то с большой вероятностью может быть новая волна мобилизации.

Следовательно, весь этот комплекс факторов, влияющий на войну, очевидно, дает основания для таких выводов относительно критичности ближайших недель и, вероятно, месяцев.

– Вы сказали о сильных заявлениях и шагах со стороны наших европейских партнеров. Но можем ли мы ожидать, что они смогут быстро и хотя бы частично заполнить этот пробел, который образовался из-за проблем в США?

– Однозначно не сможет полностью заполнить. Собственно, они сами это признают, и это понятно. Ведь для этого пришлось бы вдвое резко увеличить эту помощь. А это что-то из категории невероятного. Плюс не все так позитивно в самом Европейском Союзе, где готовится решение о том, чтобы обойти вето Венгрии. Это также оттягивает во времени помощь и неизвестно, будут ли это именно те объемы помощи.

В то же время есть источники поставок в плане двусторонних отношений между Украиной и отдельными сильными европейскими партнерами. Следовательно, это не компенсирует полностью, но, по крайней мере, частично или во многом закроет потребность украинских Сил обороны в условиях изменения тактики и перехода от наступательных действий к активной обороне. Это первое. Второй аспект – это невоенная помощь. Ведь не менее критична поддержка расходов из украинского бюджета на обычные нужды.

– Вопрос об истребителях F-16 . Мы помним, как раньше озвучивались прогнозы по поводу того, что первые образцы этой авиации должны появиться в Украине в конце 2023 года. К сожалению, этого не произошло. В то же время в командовании Воздушных сил сообщили, что за границей наши пилоты уже летают на F-16 с инструкторами. Вы сказали об изменении тактики и переходе к активной обороне. Могут ли именно F-16 стать залогом такого перехода?

– Прежде всего речь идет не о возможном изменении тактики, а о том, что за прошедшие несколько месяцев украинские Силы обороны уже изменили тактику. Украинские войска в основном ведут активные оборонные действия. То, что мы рассматривали как контрнаступление, активные контрнаступательные действия, фактически завершилось в середине октября, хотя контратаки продолжаются.

Что касается F-16, то при всей благодарности нашим американским партнерам есть мнение, что в известной степени это затягивание происходит также по вине именно Соединенных Штатов. Проблема, которая состоит в этой американской политике менеджмента эскалации, никуда не делась.

F-16 не станут тем game-changer, но это определенная символика, которая, по мнению американских советников по безопасности, может спровоцировать Путина на какие-то радикальные шаги. Прежде всего они опасаются применения тактического ядерного оружия, и это не лишено оснований. Потому что россияне время от времени вбрасывают в информационное пространство такие месседжи, то ли напрямую из Кремля, то ли через другие каналы, и этим подогревают опасения американцев.

Возвращаясь к F-16, это типичная схема подготовки пилотов, когда после прохождения теоретического переобучения сначала выполняются учебно-тренировочные полеты с инструкторами, затем задачи постепенно усложняются. Сначала это взлет-посадка, навигация, пилотаж, то есть подготовка к боевому применению самолета. Боевое применение также происходит по мере усложнения.

Такая подготовка в мирных условиях может продолжаться год-два, пока летчик дойдет до самого высокого уровня навыков боевого применения самолета в составе подразделений для выполнения сложных авиационных операций. Но даже на первом этапе, когда летчик готов применять оружие или воздух-воздух, или для атак по земле, экипажи уже могут выполнять задачи то ли одиночно, то ли в составе небольших групп или пар. По оптимистичным оценкам, это вопрос месяца-двух с того дня, когда экипажи будут готовы к выполнению условно простых задач.

Как дальше будет развиваться ситуация? Есть ряд деклараций наших партнеров. Я посчитал, что около сотни F-16 в определенной перспективе могут появиться в Украине, если все заявленные намерения будут реализованы. Но это точно даже не перспектива конца 2024 года.