БМП-3 закончились: российская МТ-ЛБ эффектно подорвалась на украинском мини. Видео

В понедельник, 25 марта, украинские военные продолжают поражать ценную военную технику армии страны-агрессора. На этот раз была уничтожена одна из самых массовых гусеничных машин военной автомобильной техники – МТ-ЛБ.

Об этом сообщают бойцы 47 ОМБр. Это произошло на одном из самых горячих направлений – Авдеевском.

"Враждебные БМП-3 закончились. В ход пошли российские суицидники на старых МТ-ЛБ, которые эффектно подрывают на минах благодаря инженерам 47-й отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении бригады.

Ранее сообщалось, что во время атаки на Севастополь вечером 23 марта воздушные силы Вооруженных сил Украины могли поразить главный узел связи Черноморского флота России. В этот вражеский объект, вероятно, попали три ракеты Storm Shadow.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером в субботу, 23 марта, на территории оккупированного Крыма была объявлена тревога, а незаконный Крымский мост временно перекрывали. Мощные взрывы прогремели в Севастополе, в городе были попадания.

– Атаку на объекты россиян в Севастополе впоследствии подтвердил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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