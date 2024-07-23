Boeing и 'Антонов' подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотников: что он предполагает

Американская корпорация Boeing и украинское государственное авиационное предприятие "Антонов" подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает их совместную работу по обслуживанию беспилотников, а также обучение и логистическую поддержку.

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В частности, речь идет о БПЛА ScanEagle, разработанном и изготовленном компанией Insitu, которая является дочерней компанией Boeing. Об этом сообщает Breaking Defense.

Меморандум о взаимопонимании был обнародован на авиашоу в Фарнборо (одна из крупнейших в мире выставок авиации и авиационного оборудования), в нем говорится, что все вышеперечисленные направления являются потенциальными сферами сотрудничества двух компаний. Также он открывает возможность для "Антонова" оказывать инженерную поддержку Boeing.

Также это соглашение может проложить путь для совместной работы двух производителей над беспилотными системами для поддержки украинской оборонной промышленности.

"Мы рады продолжать сотрудничество с компанией "Антонов" для поддержки развития Украины и экономического роста. Это соглашение демонстрирует наши постоянные усилия найти больше возможностей для сотрудничества с украинской промышленностью, что было подчеркнуто подписанием нами Соглашения об украинской оборонной промышленности в начале этого года", – сказал главный исполнительный директор Boeing по обороне Тед Колберт.

Как сообщал OBOZ.UA, для атак по объектам страны-агрессора украинские разведчики продолжают использовать ударные дроны. В ГУР отмечают, что это новейшее оружие возмездия за все военные преступления Москвы.

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