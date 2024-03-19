'Боеприпасов будет больше': Умеров подвел итоги 20-го 'Рамштайна'. Видео

То, что Украина в ближайшие две недели получит от партнеров, должно "удовлетворить наши войска". Именно такими словами министр обороны Рустем Умеров подвел итоги 20-го заседания Контактной группы по обороне Украины.

По словам чиновника, все пакеты помощи, которые пообещали на последнем "Рамштайне", поступят украинским военным не более чем за 15 дней. В пакетах будет такое количество боеприпасов, которое отвечает потребностям ВСУ "для первого шага", считает Умеров.

"Фокус был на артиллерии, воздушной обороне, всему, что касается нашей потребности в ракетах. Мы получили эту помощь и едем с результатами. Артиллерии будет предоставлено достаточно на первый шаг. Планируем еще и увеличить производство, поэтому едем с пакетом, который устроит наши войска ", – сказал Умеров.

Министр считает, что украинские военные хорошо готовы к потенциальному наступлению захватчиков с северного направления. "Мы уже 10-й год воюем, готовимся, строим все линии обороны. Об этом вчера тоже говорили в Висбадене с нашими партнерами, чтобы усилить инженерную составляющую", – уточнил он.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 19 марта, на авиабазе Рамштайн в Германии состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины. Встреча прошла по приглашению министра обороны США Ллойда Остина.

Страны-участники Контактной группы по вопросам обороны Украины за два года собрали уже 88 млрд долларов для военной поддержки Киева. Сейчас страны "Рамштайна" сосредотачиваются на двух направлениях: краткосрочной помощи – обеспечить немедленные потребности ВСУ на поле боя и на долгосрочной перспективе.

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