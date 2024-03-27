'Боевую задачу не выполняет': в украинской лаборатории указали на провал России с ракетой 'Циркон'

Ракеты "Циркон", которые использовались Россией при атаках на Киев 7 февраля и 25 марта, не выполняют свою назначенную боевую миссию. Боевая часть этой ракеты "и в сравнение не идет" с такими ракетами как X-101 или X-22.

Об этом заявил руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий в комментарии "Суспільному". Кроме того, он отметил, что эти ракеты не улетают в нужном направлении.

"Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" – все это слова, а на самом деле к боевому применению ракете еще идти и идти. Она летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, для которой приспособлена", – сказал Кульчицкий.

Эксперт отметил, что украинская противовоздушная оборона может сбивать эти ракеты. Он утверждает, что на одном из обломков ракеты, пораженной 25 марта, отчетливо видны следы от системы Patriot.

Кульчицкий добавил, что боевая часть "Циркона" содержит не более 40 килограммов взрывчатки.

"Анализы мы еще проводим, определим какое именно там вещество. Но боевая часть маленькая: и в сравнения с боевой частью таких ракет как X-101 и X-22 не идет", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, по территории Украины с начала 2024 года было нанесено по меньшей мере два удара ракетами 3М22 "Циркон". Первый произошел (а остатки ракеты найдены) в ночь на 7 февраля в Днепровском районе Киева вблизи разрушенной линии электропередач, второй удар – 25 марта.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия ищет способы новых воздушных атак по Украине, в частности, применяя ракеты "Циркон". Противник пытается обстреливать страну по неожиданным направлениям, используя оружие, которое должно усложнить работу ПВО.

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