Бои продолжаются по всем направлениям: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Проходит восемьсот девяносто пятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Российские захватчики продолжают штурмовать украинские позиции, наши защитники мужественно сдерживают натиск врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 6 августа 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 85 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении совершили две атаки вблизи Липцев и Волчанска, где продолжается один бой.

На Купянском направлении произошло три боестолкновения. Враг наступал в сторону Синьковки и Колесниковки. Пока одна атака продолжается. Также оккупанты ударили 18 НАРами в район Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия 15 раз штурмовала позиции наших защитников возле Макеевки, Торского, Невского, Тернов и в Серебрянском лесу. Двенадцать боев завершено, три – продолжаются. Здесь россияне бомбардировали тремя КАБами территории неподалеку от Боровой.

На Северском направлении в течение дня произошло 16 боестолкновений. Враг наступал близ Белогоровки, Верхнекаменского, Переездного, Спорного и Ивано-Дарьевки. Сейчас ведутся три боя у Белогоровки и Переездного.

На Краматорском направлении противник совершил пять штурмовых действий недалеко от Часового Яра и Ивановского. Силы обороны отразили четыре атаки, еще одна – продолжается.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 13 – наступали возле Нью-Йорка, Торецкого и Северного. Десять боев завершено, еще три – продолжаются. Кроме того, захватчики нанесли 20 авиаударов, сбросив 26 КАБов, по Клебан-Быку, Екатериновке и Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанне, Александровка, Калиново, Веселое, Ивановка, Калиновка, Нудное, Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск войск России и отразили 14 атак, восемь боестолкновений – продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес 11 авиаударов по Александрополю, Новогродовке, Николаевке, Журавке, Нудному и Михайловке.

На Кураховском направлении захватчики семь раз атаковали вблизи Красногоровки и Константиновки, где потерпели поражение.

На Гуляйпольском направлении противник, задействовав авиацию, ударил 12 нарами в район населенного пункта Железнодорожное.

На Приднепровском направлении россияне также не имели успеха, дважды атакуя позиции наших войск.

По другим направлениям фронта ситуация без особых изменений.

Напомним, российские войска добились значительных тактических успехов на Торецком направлении. Захватчики продвинулись в районах населённых пунктов Дружба и Северное. Также враг продолжает продвигаться к востоку от Покровска.

Оккупанты на Торецком направлении воюют в жестких рамках, установленных собственным командованием. Они вынуждены "идти до конца", единственный шанс вернуться – успешно выполнить боевую задачу.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники с начала полномасштабной войны уничтожили около 584 090 военнослужащих армии РФ. В частности 1180 из этих оккупантов стали "грузом 200/300" за прошедшие сутки. Также Силы обороны нанесли агрессору огромные потери в вооружении и военной технике, накануне уничтожив 201 единицу.

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