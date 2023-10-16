Бои в районе Авдеевки носят локальный характер: эксперт указал на большие проблемы армии Путина. Карта

Российская оккупационная армия не способна вести широкомасштабное наступление в ближайшее время. Враг понес огромные потери с начала войны в Украине, поэтому попытки россиян прорвать оборону на Авдеевском направлении носят локальный характер.

Кроме того, российские войска подавлены, потому что понимают бесперспективность выполнения боевых задач. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, в наступлении на Авдеевку Россия задействует несколько батальонов. Враг не может привлечь больше подготовленных сил, ввиду огромных потерь личного состава.

"Дело в том, что бои, которые сейчас ведутся в районе Авдеевки, носят локальный характер. Ширина фронта там максимум 10 километров, участвует несколько батальонов, хотя в последнее время в сторону Ясиноватой, Макеевки и Донецка подбросили еще несколько бригад. Но постоянно в боях участвуют 3-4 батальона врага, не больше", – объяснил Свитан.

Видео дня

Также он добавил, что по ситуации на Авдеевском направлении нельзя судить о положении на всем фронте, ведь войска РФ пытаются наступать на участке шириной всего 10 км. При этом на других участках фронта у врага есть огромные проблемы.

"За полтора года они понесли огромные потери. В частности, большие потери среди призванных в Донецкой и Луганской оккупированных частях областей. Есть некоторые военнослужащие, воюющие в Украине еще с прошлого года. Действительно, у оккупационных войск серьезная усталость от ведения боевых действий", – заявил Свитан.

В то же время он подчеркнул, что российские оккупанты понимают бесперспективность выполнения боевых задач. Поэтому командование пытается заменить истощенные боевые единицы новым захватчиками. Однако речь идет о людях без соответствующей военной подготовки, которых сразу же после мобилизации отправляют на фронт.

"Им срочно нужна какая-то победа, та же Авдеевка, да и просто ведение активных боевых действий необходимо, чтобы просто поддержать падший моральный дух российского войска", – отметил Свитан.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает наступательные операции на Авдеевском направлении, но не добивается успехов. Более того, значительные потери врага в технике и живой силе привели к вероятному снижению темпов российских операций в этом районе.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия установила новый "дедлайн" для захвата Донецкой области. Теперь враг мечтает полностью выйти на административные границы региона до 31 декабря. В связи с этими планами россияне начали активно обстреливать Авдеевку.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командир 59-й бригады ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что враг пытается окружить Авдеевку и сосредоточился на ударах с флангов с севера и юга. Туда оккупанты перебросили три новые бригады.

– Военный эксперт Андрей Крамаров отметил, что штурм Авдеевки не принес армии РФ никаких результатов. При этом враг потерял много техники, а потери живой силы просто безумные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!