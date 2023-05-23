Бои за Бахмут продолжаются: в Генштабе рассказали о ситуации и назвали самые горячие участки фронта. Карта

В Украине начались уже 454-е сутки полномасштабной войны: наши защитники держат оборону на всей линии фронта, отбивают оккупационную армию РФ и наносят ей потери. В то же время враг продолжает сосредотачиваться в основном на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где накануне произошло более 30 боевых столкновений.

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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. О последних событиях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 23 мая.

Предварительно, этой ночью страна-агрессор задействовала для ударов по Украине до четырех "Шахедов" – все их сбили силы ПВО. А за прошедшие сутки она нанесла 20 ракетных ударов – по городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей применила крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические "Искандеры-М" и зенитные управляемые С-300. Кроме того, враг совершил 48 авиаударов, в том числе с использованием иранских ударных дронов типа Shahed.

Также было зафиксировано около 90 российских обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура. Вероятность дальнейших вражеских ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиаудары в районах Алексеевки и Сосновки на Черниговщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Карповичи, Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области; Стариково, Ходыно, Горки, Будки, Екатериновка, Тимофеевка, Александровка, Юнаковка, Мирополье, Поповка и Дмитровка – Сумской; Морозова Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугуновка – Харьковской.

На Купянском направлении ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки на Харьковщине. Нанесли авиаудары вблизи Орлянского, Кисловки и Табаевки. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Гусынка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же и вблизи Верхнекаменского на Донетчине нанесли авиаудары. Обстреляли из артиллерии Невское и Белогоровку Луганской области; Торское, Спорное и Веселое – Донецкой.

На Бахмутском направлении российская армия продолжает вести наступательные действия. Идут бои за город Бахмут. Агрессор нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в направлениях Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского. Ударили из авиации возле Авдеевки и Первомайского, совершили артобстрелы в районах Новокалинового, Бердичей, Авдеевки, Водяного, Первомайского и Карловки на Донетчине.

На Марьинском направлении отбито многочисленные атаки врага в районе Марьинки. Также вражеским обстрелам подверглось село Победа неподалеку.

На Шахтерском направлении ВС РФ наступательных действий не проводили, но нанесли авиаудары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы, обстреляли Угледар, Новоукраинку и Пречистовку.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. В то же время нанесли авиаудары в районах Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки на Запорожье. Совершили обстрелы н. п. Времовка и Новополье Донецкой области; Запорожье, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки – Запорожской; Херсон, Качкаровка, Веселое, Казацкое, Антоновка, Станислав – Херсонской.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также два – по зенитно-ракетным комплексам. Наши защитники уничтожили четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 дронов Shahed и девять разведывательных БПЛА захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, три района сосредоточения вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и три станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшний день войска РФ контролируют большую часть Бахмута, однако главная сила врага на этом участке фронта – ЧВК "Вагнер" – понесла существенные потери и больше не в состоянии удерживать фланги. Украинские Силы обороны заняли важные высоты на флангах, лишив оккупантов перспектив продвижения вперед.

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