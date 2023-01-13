Бои за Соледар продолжаются, оккупанты несут значительные потери и переводят врачей из России на оккупированные территории – Генштаб

Бои за Соледар на Донетчине продолжаются. Тем временем оккупационные войска РФ продолжают нести потери в войне против Украины, и для лечения раненых захватчиков прибывают дополнительные бригады медиков из России.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 13 января. В частности, отмечается, что для пополнения некомплекта медперсонала Новотроицкой центральной райбольницы на Херсонщине прибыло пополнение военных медиков вооруженных сил РФ.

Эту больницу оккупанты обустроили под военный госпиталь. По состоянию на 12 января там находились до 160 раненых оккупантов.

В Генштабе также рассказали, что в течение суток враг нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также 8 авиаударов по позициям украинских защитников. Кроме того, более 40 обстрелов совершено из РСЗО.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Белогоровку, Раздоловку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку, Дружбу и Пивничное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Купянском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестово в Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении противник накрыл огнем населенные пункты Макеевка, Невское и Червонопоповка в Луганской области.

На Новопавловском направлении войска РФ обстреляли Угледар, Времовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы из танков и артиллерии противника фиксировались в районах населенных пунктов Вольное Поле Донецкой области и Гуляйпольское, Шевченко, Чаривное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли пригород Херсона и сам областной центр.

Кроме того, существует угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Тем временем защитники Украины продолжают давать отпор врагу. В частности, украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупационных войск РФ, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 1 ЗРК и 3 склада боеприпаса врага.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о ситуации в Соледаре. Минобороны РФ объявило о захвате города, однако в ВСУ опровергли такую информацию и сообщили, что защитники Украины удерживают позиции, оттесняя врага.