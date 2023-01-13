''ВСУ стоят на оборонных позициях'': что происходит в Соледаре, за который идут ожесточенные бои. Карта

Министерство обороны РФ 13 января официально заявило о захвате Соледара на Донетчине. Однако в Вооруженных силах Украины опровергли такую информацию.

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За город продолжаются ожесточенные бои, ситуация сложная, однако защитники Украины удерживают позиции. Подробнее о том, что происходит в Соледаре, – в материале OBOZREVATEL.

Ситуация под контролем

Министр обороны Украины Алексей Резников днем 13 января сообщил, что ситуация в Соледаре очень сложная, но остается под контролем ВСУ. Кроме того, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг сообщение российского минобороны о том, что Соледар якобы захвачен. По его словам, бои идут в пределах города.

Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, что враг бросил на Донецкое направление едва ли не все основные силы и поддерживает высокую интенсивность наступления.

"Наши бойцы отважно пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы победим в этой войне. Сомнений нет", – сказала Маляр и добавила, что освобождение всех территорий Украины – это вопрос времени.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ни одна из сторон не контролирует Соледар.

"Ситуация сложная, даже очень сложная, это Верденская битва (одна из самых кровопролитных битв Первой мировой войны. – Ред.) ХХІ века, которая происходит сейчас в Бахмуте и Соледаре. Бои продолжаются уже несколько месяцев, но нашим солдатам удается удерживать свои позиции", – сказал он в комментарии французскому изданию Le Monde.

ВСУ оттеснили врага в Соледаре

В минобороны России 13 января похвастались, что войска РФ якобы взяли под контроль Соледар, хотя владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже "освобождал" город три дня назад. В РФ утверждают, что захват Соледара якобы позволяет "отрезать пути снабжения" украинских сил в Бахмуте: оккупанты мечтают взять в "котел" подразделения защитников Украины.

Командир отдельной тактической группы аэроразведки "Мадяр" из Соледара опроверг пропаганду Кремля о взятии оккупантами Соледара.

"От части населенных пунктов, из которых оккупанты пытались обходить Соледар, в части которого сейчас идут интенсивные стрелковые бои, артбаттл, ВСУ удалось оттеснить врага. Он был вынужден отступить достаточно большими силами штурмовиков", – сказал военный и призвал не сеять панику.

Стратегическое значение Соледара

Украинский политтехнолог и капитан первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец, который сейчас защищает Украину в Бахмуте, сообщил CNN, что десантники 77-й и 46-й бригад ВСУ удерживают оборону на окраинах Соледара, однако оставаться в городе не имеет военного смысла, поскольку он полностью разрушен.

"Нет ни одного здания, которое уцелело бы после российских обстрелов", – сказал Березовец. По его словам, боевой дух передовых подразделений остается высоким, но, по его мнению, решение об отступлении из Соледара будет принято в ближайшие дни.

Теперь цель защитников Украины – продержаться как можно дольше и уничтожить как можно больше наемников ЧВК "Вагнер".

Отступление из Соледара не повлияет на возможность снабжения украинских сил в Бахмуте – две основные дороги на Бахмут остаются под контролем Сил обороны Украины, а украинские истребители в пятницу атаковали позиции войск РФ около этого города.

Данные западных разведок

В Пентагоне 13 января заявили об отсутствии признаков захвата Соледара оккупационными российскими войсками. Минобороны США сообщило, что в городе идут тяжелые бои, но заявления РФ о якобы его захвате не подтвердило.

"Мы не можем подтвердить никаких сообщений о том, что Соледар был взят российскими силами. Но нам известно, что украинцы продолжают операции в окрестностях Соледара и дают отпор врагу", – сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга. По его словам, США сейчас сосредоточены на взаимодействии с партнерами, "чтобы обеспечить украинцев вооружением, в котором они нуждаются".

По данным военной разведки Великобритании, оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ возле Сватово, Кременной, Соледара и Бахмута. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах Соледара и Бахмута.

На других направлениях ситуация более стабильная, там продолжаются артиллерийские дуэли. В то же время защитники Украины работают по целям в тылу противника на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента Украины отметили, что РФ могла "положить" при штурме Бахмута и Соледара около 20 тыс. человек. В войсках оккупантов не считают своих потерь, на Бахмутское направление враг бросил большую ударную группировку, состоящую не только из "вагнеровцев", но и из частей регулярной армии.