Бойцы 'Стальной границы' и пограничники на Купянском направлении оборвали оккупантам связь. Видео

Бойцы мобильного пограничного отряда "Стальной границы" подорвали башню с ретранслятором оккупантов на Купянском направлении. Таким образом наши бойцы оборвали россиянам связь.

В разговоры захватчиков вклинился FPV-дрон. Соответствующее видео показали в Telegram Государственной пограничной службы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, ранее в сети также показали, как воины бригады Государственной пограничной службы Украины "Стальная граница" нанесли точный удар по колонне техники российских оккупантов. Захватчики бежали после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении и понесли потери, по меньшей мере, одну их бронемашину уничтожили. По врагу отработал украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".

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Кроме того, наши пограничники обезвредили очередной зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" войск РФ боевыми дронами. Потери россияне понесли на южном направлении. Кроме ЗРК, уничтожены еще три единицы техники и огневая позиция российских захватчиков. Оккупационные войска РФ также понесли потери и в живой силе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГПСУ сообщили, что пограничники приземлили сразу семь вражеских беспилотников в Запорожье, два из них удалось посадить на землю без детонации. Для обезвреживания враждебных БПЛА, пытавшихся атаковать позиции украинских воинов, пограничники применяли как антидроновые ружья, так и стрелковое оружие.

– Пограничник Иван рассказал об ожесточенном бое с противником в Донецкой области. Боец отметил, что враг шел на них очень слаженно, но украинские воины разбили противника, чем создали у них хаос.