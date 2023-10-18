Сбежать не удалось: пограничники метко отработали по колонне оккупантов, бежавших после неудачного штурма. Видео
Воины бригады Государственной пограничной службы Украины "Сталевий кордон" нанесли точный удар по колонне российских оккупантов, бежавших после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении. Захватчики понесли потери, по меньшей мере, уничтожена одна их бронемашина.
Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Госпогранслужбы. В Telegram-канале ведомства также было опубликовано "взрывное" видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).
Как рассказали в ГПСУ, удары по вражеской колонне были нанесены из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".
"Стугна" пограничников по-взрывному догнала окупантов. Бойцы "Стальной границы" из засады отработали по колонне решистов, которые бежали после неудачного штурма на Лимано-Купянском направлении", – говорится в публикации.
Пограничники отметили, что противник потерял как минимум одну бронемашину, его потери уточняются.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В британской разведке заявили, что за последние две недели РФ усилила атаки в направлении Купянска и Лимана, пытаясь продвинуться к реке Оскол и создать буферную зону вокруг захваченных территорий Луганщины. В ведомстве считают маловероятным, что оккупанты смогут добиться значительного прорыва.
– В ВСУ рассказали, что враг на Купянском направлении бросает в "мясные штурмы" по 50-100 человек, что создает достаточно напряженную ситуацию для воинов Сил обороны.
– В ISW отметили, что накануне войска РФ пытались продвигаться на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута и Авдеевки, юго-западнее Донецка и на границе Донетчины и Запорожья.