Бойцы ВСУ круглосуточно отбивают атаки врага в Соледаре, оккупанты от бессилия на поле боя устроили новый ракетный террор — Генштаб

На протяжении суток, 14 января, Российская Федерация нанесла три авиационных и около 50 ракетных ударов по украинской территории. Не имея успехов на поле боя, включая и направление вожделенного врагом Соледара, они продолжают уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ на Facebook, докладывая оперативную обстановку. По предварительным данным, у оккупантов за сегодня уничтожены 18 крылатых ракет и три управляемые авиационные ракеты.

"Сегодня противник нанес массированные ракетные удары по нашей территории. Утром зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица. Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 по объектам критической инфраструктуры Украины", – указано в сообщении.

ВСУ добавили, что российские войска наносят удары по Украине также с территории Беларуси. Минск продолжает сотрудничать с Кремлем, предоставляя армии оккупантов свое наземное и воздушное пространство.

В течение последних суток были нанесены удары по линии разграничения:

населенные пункты Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гатище, Волчанск, Стрелка, Тернова, Домашнее и Тополя на Харьковщине подверглись минометным и артиллерийским обстрелам;

на Купянском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Двуречная, Орлянка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области;

на Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Краснопоповки Луганской области;

на Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Соледарь, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области;

на Авдеевском направлении во враждебное огневое влияние попали Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Большую Новоселку Донецкой области;

на Запорожском направлении обстрелы фиксировались у Малиновки, Гуляйполя, Дорожнянки, Железнодорожного, Волшебного, Малой Токмачки, Степного и Плавней на Запорожье;

на Херсонском направлении обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Дмитровка Николаевской области, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Также украинские военные добавили, что Россия не оставляет попытку захватить Соледар с Бахмутом. Днем и ночью наши защитники держат оборону, противник несет колоссальные потери, но судьба личного состава для военного командования РФ давно не представляет интереса, не говоря уже о ценности.

"Противщик ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском обороняется", – заключили в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Офисе президента прокомментировали ракетный удар, который Россия в субботу нанесла по Днепру. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал немедленно исключить РФ из Совбеза Организации Объединенных Наций.

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