Более 20 тыс. украинцев обратились в центры рекрутинга: в Минобороны сказали, сколько из них пошли служить

По состоянию на 6 октября 2024 года в центры рекрутинга украинской армии с момента их создания обратилось 20 150 украинцев. Из них 1726 человек уже начали службу в рядах Сил обороны или вскоре присоединятся к войску.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны Украины. 5091 из них уже рассматриваются как кандидаты в структуры украинского войска.

В ведомстве отметили, что рекрутинговые центры предлагают более 10 тысяч вакансий. Наиболее популярными из них операторы БПЛА, штабные работники и медики.

Всего в Украине уже работает 40 центр рекрутинга. 30 сентября учреждение открылось в Тернополе, а в Конотопе недавно открылся уже четвертый рекрутинговый центр в Сумской области.

Центр рекрутинга украинской армии – пилотный проект Минобороны, созданный для построения прозрачной и эффективной модели привлечения украинцев на военную службу.

Рекрутеры предоставляют информацию о вакансиях, а также сопровождают кандидата на пути к назначению на должность в военном подразделении.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ рассказали, что с 1 октября 2024 года украинцы, желающие добровольно присоединиться к рядам Сил обороны, могут самостоятельно выбрать воинскую часть или подразделение. Командиры воинских частей могут призывать военнообязанных без участия ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине сократили срок, в который нужно явиться по вызову повесткой по почте в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Раньше он составлял 14 дней.

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