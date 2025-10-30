Более 650 дронов и более полусотни ракет: Зеленский рассказал о последствиях новой атаки РФ на Украину. Видео

Россияне продолжают террор гражданского населения Украины. Этой ночью оккупанты использовали более 650 дронов и более полусотни ракет различного типа для атаки по нашей стране.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали ночной атаки страны-террориста России. По словам главы государства, в результате ударов погибли два человека, десятки получили ранения, среди них пятеро детей.

Часть атак удалось отбить, однако, несмотря на это, зафиксировано попадание в жилой дом и общежитие в Запорожье.

Также россияне атаковали энергетические объекты в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Службы работают над восстановлением энерго- и водоснабжения.

Глава государства призвал международных партнеров не игнорировать российский терроризм и поддержать Украину дополнительным давлением и санкциями против России.

"Россия продолжает террористическую войну против жизни, и важно, чтобы каждая такая подлая атака по гражданским возвращалась в Россию конкретными последствиями – санкциями и реальным давлением. Рассчитываем, что Америка, Европа, страны "Группы семи" не будут игнорировать это желание Москвы уничтожать все", – отметил Зеленский.

Что известно о российской атаке

В ночь на 30 октября Украину атаковали сотни российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, "Калибры" и "Кинжалы" Кроме того, страна-агрессор осуществляла пуски ракет с самолетов стратегической авиации.

По состоянию на 02:08 был зафиксирован взлет 6-7 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" на юго-восточный курс в направлении Каспийского региона. Тревогу объявили в большинстве областей Украины. Воздушные силы ВСУ зафиксировали группы БПЛА на севере Запорожской области, которые двигались на запад.

По состоянию на 03:08 БПЛА концентрировались на пересечении Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областей, продолжали заходить на Харьковщину и Сумщину. Основная угроза была для Запорожья, Кривого Рога и Днепра. К утру дроны дошли до Тернопольской и других западных областей.

В 04:26 в воздушное пространство Украины зашли российские "Калибры", а семь бортов Ту-95МС начали входить в зоны потенциальных пусков. По состоянию на 05:15 враг осуществил как минимум три пуска аэробаллистических ракет "Кинжал" в Винницкую область.

За ночь и утро Силы противовоздушной обороны уничтожили 623 средства воздушного нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне направили на Запорожье много дронов, а также нанесли не менее семи ударов баллистическими ракетами. В результате обстрела пострадали 17 человек, среди которых 6 детей.

Также стало известно, что в результате попаданий в Винницкой области повреждена гражданская и критическая инфраструктура, жилые дома и транспортные средства. В городе Ладыжин возникли перебои с подачей тепла и водоснабжения.

