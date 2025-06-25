Почти 100 тысяч убитыми: США назвали потери России на войне с начала 2025 года

Страна-агрессор Россия хочет на поле боя получить то, что она хотела, но не получила на "переговорах" – оккупировать как можно больше территорий. Однако главарь Кремля вряд ли сможет реализовать свои желания – захватчики просто неспособны на это из-за ужасных потерь.

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Таким мнением с Politico поделился государственный секретарь США Марко Рубио. Он отметил, что только в текущем году в Украине было убито более 80 тысяч захватчиков.

"Правда в том, что только в этом году, с января погибло более 80 тысяч российских военных. Я думаю, если сравнить это с украинскими показателями, они гораздо меньше. Соотношение смертности ужасное. Но Путин продолжает подпитывать военную машину", – отметил Рубио и добавил, что такие действия российского диктатора "бессмысленны".

Очевидно, в Кремле не знают реальные данные, как они говорят "на земле".

"Мы считаем, что россияне пытаются достичь на поле боя того, чего они требовали за столом переговоров – контроль над определенными территориями в пределах их административных линий и подобное. И мы уверены, что это будет гораздо сложнее для них, чем они себе представляют", – объяснил Рубио.

Госсекретарь также отметил, что президент США Дональд Трамп стремится к завершению конфликта и готов присоединиться к переговорам, если появится возможность повлиять на ситуацию и привести стороны к столу переговоров.

И именно поэтому американский лидер "не спешит" с санкциями. Рубио объяснил, что резкое введение новых санкций может осложнить и даже сделать невозможным переговорный процесс.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины только за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 950 захватчиков. Уничтожено также значительное количество военной техники и вооружений. Таким образом, вместе с отминусованными накануне 950 российскими оккупантами общие боевые потери России в живой силе на 25 июня достигли 1 014 650 человек.

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