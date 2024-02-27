Более 95% дронов из миллиона производят украинские компании, – Федоров

Частный бизнес в Украине в этом году произведет более 95% из запланированных 1 млн дронов. Благодаря упрощению процедуры для производителей, в нашей стране появился рынок беспилотников.

Об этом во время форума "Сделано в Украине" рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщил "Укринформ". Он подчеркнул, что план по изготовлению БПЛА, ранее озвученный президентом Владимиром Зеленским, будет выполнен.

"Благодаря, прежде всего, украинским предпринимателям-производителям беспилотников. Почти 95% этих беспилотников, а то и больше, соберут именно они. В прошлом году мы упростили процедуру для производителей дронов", – отметил чиновник.

Он добавил, что дальше то же самое ожидает производителей наземных роботизированных платформ и средств радиоэлектронной борьбы.

Благодаря дерегуляции в стране появился рынок дронов и их производство выросло к концу 2023 года в 120 раз. В частности, многоразовых коптеров изготовлено в 30 раз больше, разведывательных типа Mavic – в 70 раз, а FPV-дронов – в 200 раз.

"У нас в прошлом году было законтрактовано государством более 300 тыс. единиц разных дронов. Если в 2022 году государство покупало только 7 видов беспилотников, то к концу прошлого года к эксплуатации уже было допущено 67 единиц", – отметил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина надеется изготовить до 1 миллиона FPV-дронов в 2024 году для нужд Сил обороны. Относительно недорогие ударные беспилотники должны компенсировать недостаток дорогих артиллерийских снарядов и ракет.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что группа стран НАТО передаст ВСУ миллион беспилотных летательных аппаратов. Передача будет осуществлена в рамках военной помощи.