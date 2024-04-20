Эксперт рассказал, сколько Ту-22М3 осталось у России после уничтожения такого истребителя Украиной

У страны-агрессора РФ есть в запасе 27 дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 после того, как один из них сбили Силы обороны Украины. После очередной потери вражеской авиации российским самолетам будет сложнее выполнять задачи из-за угрозы поражения системами ПВО Украины.

Об этом рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в интервью Radio NV. "Если мы говорим, например, о количестве самолетов Ту-22М3, то это около 27, по информации из открытых источников, которые могут совершать какие-то военные операции", – сказал он.

Он также отметил, что, анализируя видео падения Ту-22М3 в Ставропольском крае, можно предварительно сказать, что самолет был поражен, но "пытался дотянуть до какого-то аэродрома, чтобы совершить аварийную посадку".

По словам эксперта, старый советский самолет Ту-22М3, являющийся носителем ракет Х-22, постоянно используется для обстрелов Украины.

"Мы уже уничтожали российскую стратегическую авиацию в пунктах базирования. Сейчас мы говорим об уничтожении в воздухе при выполнении боевого задания. То есть мы можем говорить, что не только на А-50 мы можем поставить галочку и большом количестве "современных" самолетов Су-34 или Су-34. Также добавился стратегический бомбардировщик, который входит в ядерную триаду Советского Союза, а в дальнейшем и России", – констатировал Храпчинский.

Он добавил, что теперь российским самолетам будет сложнее выполнять задачи, "поскольку они будут понимать, что заходить в воздушное пространство Азовского или Черного моря им будет сложнее" из-за риска поражения системы ПВО.

Дело в том, что ракеты Х-22, которые запускает Ту-22М3, не имеют такой дальности, как, например, Х-101 или Х-555, поэтому этим самолетам нужно было подлетать ближе к территории Украины для пусков.

"Самолет это старый советский, они его модернизируют, заявляют о новых возможностях, но это очень сложно с учетом той инженерной составляющей, которая была заложена в этот самолет. Слабая сторона этого самолета – это двигатель, имеющий всего 3 тыс. часов ресурс, хотя они его активно используют", – отметил Анатолий Храпчинский.

В то же время эксперт добавил, что уменьшается количество стратегических самолетов, которые Россия использует для массированных обстрелов Украины.

"Сейчас (для атаки 19 апреля. – Ред.) был использован только один Ту-95 и были Ту-22М3. В большинстве случаев сейчас появляется тактическая авиация, это самолеты Су-34, Су-35, Су-30, которые запускают ракеты Х-59, Х-69", – сказал Храпчинский.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 апреля в Ставропольском крае РФ разбился Ту-22М3, который возвращался после бомбардировки Украины. Он был поражен в результате совместной спецоперации Воздушных сил ВСУ и ГУР.

Также впервые были сбиты две ракеты Х-22, носителем которых является этот самолет.

Источники OBOZ.UA рассказали, что самолет ВКС РФ поразили с ЗРК С-200 дальнего радиуса действия.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, самолет Ту-22М3 был поражен на расстоянии 308 км. На ракетоноситель неделю ждали в засаде, подбирая момент, когда он выйдет на нужный рубеж.

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