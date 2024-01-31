Согласно обновлённому кабминовскому законопроекту (№10449) об изменениях в порядке мобилизации инвалиды второй и третьей групп, кроме тех, чья инвалидность связана с ампутацией конечностей или с защитой Отечества, а также лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны повторно пройти соответствующее медобследование в военно-врачебной комиссии.

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О возвращении средств, уплаченных за левые белые билеты и снятие с учёта, в проекте не говорится: сдачи не будет.

Впрочем, всё это коснётся не только взяткодателей, но и действительно "ограниченно больных". То есть армия станет больше, но не здоровее.

Не меньшей проблемой окажется и моральный дух подразделений, которые будут разбавлены как уклонистами-симулянтами, так и частично недолеченными или полуинвалидами.

(Хотелось бы также увидеть конечный перечень болезней, с которыми можно идти на войну, в связи с чем напоминаю о своём материале "Как навести порядок с мобилизацией…")

Текст Закона, который будет по этому поводу принят, станет ещё и мощным информационным месседжем, ибо лучше любых [не]официальных заявлений покажет и нам, и друзьям, и врагам, насколько существующая ситуация является, с точки зрения, власти, угрожающей существованию страны.