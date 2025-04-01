'Больше, чем в предыдущие три года': в ЦПД объяснили, почему Россия объявила самый большой военный призыв

Российский диктатор Владимир Путин дал старт самому весеннему призыву в армию за последние 14 лет. Министерство обороны РФ планирует привлечь 160 тысяч срочников.

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Это больше, чем в любой из предыдущих трех лет полномасштабного вторжения. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

В последние годы количество срочников в российской армии постепенно росло. Если в 2022 году весной призвали чуть больше 134 тысяч, а осенью – 120 тысяч, то уже в 2023 эти показатели увеличились до 147 тысяч весной и 130 тысяч осенью. В 2024 году тенденция сохранилась – 150 тысяч в весенний набор и 133 тысяч осенью.

Но в этом году Кремль намерен установить новый рекорд и призвать в ряды оккупационной армии 160 тысяч призывников весной, что является самым большим показателем за все время полномасштабного вторжения России.

Хотя официально власти РФ утверждают, что срочников не отправляют в зону боевых действий, на самом деле они часто "добровольно-принудительно" подписывают контракты и оказываются на передовой.

Такая ситуация демонстрирует, что Россия не собирается завершать войну. Несмотря на дипломатические заявления о мирных инициативах, Кремль наращивает численность войска.

"Поэтому призыв стал для Кремля одним из способов компенсировать большие потери на передовой. Этот набор срочников также может быть свидетельством, что Россия, несмотря на официальные заявления о мире, действительно хочет продолжения войны", - резюмировали в ЦПД.

Напомним, 31 марта кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян на срочную военную службу. Призыв продлится с 1 апреля по 15 июня.

Стоит отметить, что уже многочисленные свидетельства, что молодые срочники принимают участие в войне против Украины. Более того, они несут масштабные потери. В частности, в Курской области неоднократно замечали плохо подготовленных солдат-срочников, что в очередной раз ставит под сомнение заявления российских властей.

Руководство страны-террориста России продолжает вербовать пушечное мясо на войну против Украины. Главной мотивацией для будущих окупантов остаются деньги. При этом властям РФ все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства.

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