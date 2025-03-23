В ГУР рассказали, как Россия заманивает население на войну против Украины

Руководство страны-террориста России продолжает вербовать пушечное мясо на войну против Украины. Главной мотивацией для будущих оккупантов остаются деньги.

Видео дня

При этом властям РФ все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР, российские власти заманивают население на войну против Украины, существенно увеличивая финансовые выплаты за подписание первого контракта. Украинская разведка отмечает, что основной контингент так называемых "добровольцев" – это люди в затруднительном положении и радикализованная молодежь, легко поддающаяся кремлевской пропаганде.

Также в ГУР отметили, что в некоторых регионах России размер единовременной выплаты с начала 2025 года увеличили до более чем 2 миллионов рублей. Более того, жителям Самарской области предлагают почти 4 млн рублей за вступление в ряды путинской армии.

"Регулярное увеличение финансовых бонусов – вынужденный шаг кремля, свидетельствующий о трудностях с доукомплектованием подразделений. Властям государства-агрессора все труднее найти достаточное количество желающих воевать даже за значительные средства", – заявили в ГУР МО Украины.

Напомним, потери России на фронте в Украине стали крупнейшими для нее со времен Второй мировой войны. Однако российский диктатор Владимир Путин и военное руководство РФ готовы терпеть их, поскольку ставят свои цели выше жизней российских солдат. Усилия Кремля по вербовке сосредоточены на этнических меньшинствах в бедных регионах России.

Ранее сообщалос, что на временно оккупированной части Запорожья украинцев мобилизуют в армию страны-агрессора сразу после получения паспорта. Между этими событиями не проходит и недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!