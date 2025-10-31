'Больше половины дома разрушено, жить здесь уже нельзя': житель Сум рассказал о последствиях российской атаки. Видео

В результате российской атаки по Сумах часть жилого дома разрушена, жители остались без крыши над головой. Один из пострадавших, сумчанин Юрий, рассказал журналистам о ночной атаке и ее последствиях.

Соответствующее видео опубликовал Кордон.Медиа. Российские войска выпустили по областному центру десять ударных дронов "Шахед", большинство из которых поразили жилые районы.

Повреждения получили многоэтажки, частные дома и железнодорожный вокзал, а 12 человек, среди которых дети, получили ранения.

Юрий рассказал, что удар почти полностью разрушил его дом.

"Больше половины дома разрушено, жить здесь уже нельзя. Один из дронов прилетел прямо сюда. Беседки, которая стояла рядом, не осталось совсем. Слава Богу, что никто не пострадал", – сказал мужчина.

В момент взрыва Юрий был дома вместе с женой, тещей и ребенком. Семья выжила только благодаря тому, что находилась в отдаленной комнате. Посекло немного обломками, но все живы. Жена сейчас оформляет документы на поврежденное имущество, тесть помогает разбирать завалы.

"В доме жить уже невозможно", – добавил сумчанин.

Напомним, в ночь на 31 октября россияне нанесли удары по жилому сектору и инфраструктуре города Сумы. Попали по многоэтажке, там вспыхнул пожар, горел также объект инфраструктуры. Ранения получили 15 человек, четверо из них – дети.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 30 октября, оккупанты также атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумах. Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

Всего в ночь на четверг, 30 октября, Украину атаковали десятки российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, "Калибры" и "Кинжалы". Кроме того, страна-агрессор осуществила пуски ракет из самолетов стратегической авиации.

