Больше половины не прожили и года: появились интересные данные о судьбе оккупантов, вернувшихся в Россию после обмена пленными

Россия после проведения обменов пленными с Украиной практически сразу же снова бросает на фронт. Более половины из них смогли прожить не дольше года.

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При этом часть ликвидированных экс-пленных были убиты своими же сослуживцами. Об этом со ссылкой на расследование российского издания "Верстка" сообщают в проекте "Хочу жить".

Детали

В "Хочу жить" рассказали, что более половины фигурантов опубликованного в рамках проекта списка погибших и пропавших без вести после обмена россиян не прожили и года после возвращения из плена. Об этом свидетельствуют данные расследования российских журналистов.

"Верстка" проанализировали перечень, и пришли к выводу, что относительно долго "пожить" удалось лишь 15 бывшим военнопленным. 71 из них прожили меньше года, остальные 46 – не более двух лет. Большинство из них сгинули в "мясных штурмах", некоторых убили свои же сослуживцы", – отмечено в сообщении.

Журналисты связались с родственниками и знакомыми некоторых указанных в списке бойцов и те подтвердили, что независимо от должности, звания и срока нахождения на службе, вернувшихся из плена практически сразу после обмена возвращают на позиции. Некоторые не получили не только отпусков, но даже возможности побывать дома.

"Их берут "под особый контроль" и затем "пускают в расход", – отметили в "Хочу жить".

В проекте подчеркнули "особое" отношение к бывшим военнопленным со стороны российских командиров, что влечет за собой нарушение международных конвенций в отношении таких военнослужащих.

"В головах российских офицеров попадание в плен выглядит, в лучшем случае, как "в СОЧ подался через плен". Как в российской армии наказывают за самовольное оставление части, мы знаем – отправка на яму, а затем в штурма. Стоит ли говорить, что подобное отношение к военнопленным нарушает любые правовые нормы, да и просто аморально? Но где российское государство, а где мораль", – заявили в "Хочу жить".

В проекте также напомнили оккупантам, что для большинства из них попадание в плен к ЗСУ станет гораздо более действенной гарантией соблюдения их прав человека, чем российское законодательство и его трактование российским командованием.

"Чтобы не стать жертвой людоедской системы, у российского военного после плена есть шанс снова сдаться. Только теперь "контролируемо" и без риска для жизни через проект "Хочу жить". Вряд ли обращение во всевозможные российские государственные инстанции будут иметь такой же эффект, как обращение на нашу горячую линию", – подчеркнули в проекте.

В "Хочу жить" также уже традиционно напомнили контакты для связи для тех россиян, которые между смертью и пленом выбирают последнее. Сдаться без риска для жизни можно, воспользовавшись:

Telegram-бота : t.me/spasisebyabot

: t.me/spasisebyabot Звонков на номера +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров)

на номера +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров) Сообщений в Telegram или WhatsApp по номерам +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.

Что предшествовало

Ранее в "Хочу жить" сообщили, то Россия обменивает своих военнопленных и отправляет их обратно на фронт. Оккупанты вместо реабилитации практически сразу же возвращаются в свои подразделения и отправляются на штурм украинских позиций. Ни отдыха, ни возможности встречи с родными, ни права выбора большинству из них не предоставляют.

В "Хочу жить" опубликовали список погибших и пропавших без вести экс-военнопленных, насчитывающий 133 имени – то, что удалось подтвердить на первом этапе.

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