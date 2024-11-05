'Борьба продолжается': разведчики ГУР уничтожили вражескую штурмовую группу, скрывавшуюся в сарае. Видео

Военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели очередную успешную операцию на фронте. В результате была уничтожена враждебная штурмовая группа русских войск, пытавшаяся спрятаться в сарае.

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Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ГУР МО. "Сгорел сарай с московитами – разведчики уничтожили вражескую штурмовую группу", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, разведчики обнаружили закрепившуюся в жилом помещении группу российских захватчиков. После того как украинские силы нанесли огневой удар по дому, остатки группы попытались скрыться в соседнем сарае. Однако украинские военные не дали врагу никаких шансов на спасение и нанесли удар и туда, уничтожив сарай вместе с его "жителями".

"Итак, московиты смогли полностью узнать температуру обеспеченного воинами ГУР МО Украины праведного огня. Борьба продолжается. Слава Украине!" – отметили украинские защитники.

Напомним, украинские воины за сутки 4 ноября "денацифицировали" 1260 российских захватчиков. Общие боевые потери врага в живой силе превысили 701 тысячу человек.

Ранее стало известно, что за прошлую неделю РФ потеряла более 10 тысяч военных и около 70 танков. В общей сложности "демилитаризовано" 1550 единиц военной техники и вооружений.