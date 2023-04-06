''Борьба продолжается'': воины ССО показали кадры боев за Бахмут, который враг пытается взять штурмом. Видео

Защитники Украины продолжают защищать Бахмут на Донетчине, который российские оккупанты не прекращают штурмовать. Среди тех, кто отбивает атаки врага, есть и бойцы Сил специальных операций.

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Один день своей работы в городе-крепости они показали на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале и на Facebook-странице ССО ВСУ (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах, отснятых операторами-спецназовцами, видны руины Бахмута, среди которых они ведут городские бои с врагом.

Воины ССО отслеживают позиции оккупантов, отстреливают захватчиков и закидывают их базирования гранатами.

В городе постоянно слышны звуки стрельбы и взрывов, из-за разрушенных зданий виднеется дым. В то же время, в промежутках между отражением штурмов врага, наши воины успевают также веселиться, насколько это возможно в их ежедневной тяжелой борьбе.

В ССО отметили, что на кадры попала лишь малая часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать в целом.

"Борьба за город продолжается!" – подчеркнули защитники Бахмута.

В Минобороны Украины объяснили, что командование ВС РФ бросает свои подразделения на новые штурмы Бахмута, пытаясь уберечься от расстрелов своими же. Западные чиновники подчеркивают, что "прогресс" РФ в этом городе на Донбассе можно измерить метрами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники в промзоне Бахмута отбили шесть групп ЧВК "Вагнер", пытавшихся штурмовать их оборону. Защитники ликвидировали около 30 "вагнеровцев" и еще 40 "затрехсотили".

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