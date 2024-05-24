Боятся подполья: оккупанты на захваченных территориях Украины запретили носить своим полицаям форму – ЦНС

Оккупанты на захваченных территориях запретили местным работникам полиции носить форму в свободное от дежурства время. Причиной этого является страх перед местным подпольем.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Сотрудникам так называемых МВД приказали ходить в гражданской одежде, чтобы уберечь себя от "диверсионных групп".

Это свидетельствует о том, что, несмотря на пропагандистские заявления о поддержке местного населения на "референдумах", оккупанты хорошо знают реальную ситуацию и действуют соответственно. Ведь на нашей земле русские захватчики являются чужаками, и возмездие ждет их на каждом шагу.

Напомним, что российские оккупанты ужесточили фильтрационные меры на захваченных территориях юга Украины. На блокпостах они устраивают тщательные осмотры с целью выявить украинских патриотов, а на предприятиях собирают списки людей, еще не получивших российских паспортов.

Ранее в ЦНС рассказали, что в оккупированном Мариуполе захватчики формируют "реестры" "нежелательных" жителей, которым хотят запретить проживать в городе из-за страха возвращения "агентуры" ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!