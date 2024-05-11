Враг усилил репрессии против жителей оккупированных территорий Украины: в ЦНС раскрыли подробности

Российские оккупанты усилили фильтрационные меры на захваченных территориях юга Украины. На блокпостах они устраивают тщательные осмотры с целью выявить украинских патриотов, а на предприятиях собирают списки людей, еще не получивших российские паспорта.

Об этом 11 мая сообщили в Центре национального сопротивления. Там рассказали, что в оккупации наблюдается усиление фильтрационных мер, прежде всего речь идет о тщательных осмотрах на блокпостах.

Захватчики тщательно проверяют личные вещи и документы мирных жителей.

Такие меры оккупанты вместе с военными РФ и местными коллаборантами осуществляют с целью выявления людей с патриотическими позициями, сообщили в ЦНС.

Кроме того, на предприятиях, учреждениях и организациях собирают списки тех, кто еще не получил российский паспорт. Оккупанты даже устраивают подомовые обходы, чтобы выявить таких жителей.

В ЦНС добавили, что на оккупированной Луганской области якобы в рамках противодиверсионных мер вывозили местных фермеров, хотя фактически их вывезли за патриотическую позицию.

"То есть оккупанты продолжают совершать репрессии, ведь дальнейшая судьба этих людей неизвестна", – заявили в ЦНС и призвали сообщать о преступлениях врага и его пособников.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин поздравил жителей оккупированного Донбасса с "десятилетием образования ЛДНР", пообещав "вернуть мир". При этом лидер Кремля повторил пропагандистские нарративы о "националистах", "неонацистах" и "перевороте в Киеве".

Ранее в ЦНС рассказали, что в оккупированном Мариуполе захватчики формируют "реестры" "нежелательных" жителей, которым хотят запретить проживать в городе из страха возвращения "агентуры" ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!