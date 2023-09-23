'Боже, сохрани Украину': на уцелевшей стене разрушенной россиянами гостиницы в Черкассах нашли красноречивую картину. Фото

Во время массированной атаки на Украину 21 сентября одна из российских ракет была сбита над Черкассами. Ее обломки упали на гостиницу, разрушив здание. На одной из частично уцелевших стен здания во время ликвидации последствий обстрела нашли красноречивую картину.

На ней изображен ангел, а внизу есть подпись "Боже, сохрани Украину". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото, разместите страницу до конца).

Спасатели, которые разбирали завалы, сняли холст со стены.

Ангел на картине сложил руки в молитве, на глазах у нарисованной девочки сине-желтые тени, а в волосах – ободок таких же оттенков. То, что именно эта картина уцелела после атаки РФ на город, очень символично.

"Выстоим вместе против российского зла. А страна-террорист непременно ответит за все свои преступления", – подчеркнули в МВД.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром в четверг, 21 сентября, российские оккупанты атаковали Черкассы. Вражеская ракета была сбита, однако из-за падения ее обломков была разрушена гостиница в центре города. По меньшей мере 11 человек пострадали.

– Момент этой ракетной атаки на Черкассы попал на видео. После взрыва начался пожар, а все вокруг было засыпано обломками. Взрывной волной в расположенных рядом домах выбило стекла, рассказал очевидец.

– 22 сентября на месте падения обломков ракеты завершили поисково-спасательные работы. В результате атаки оккупантов пострадали 11 человек и 13 человек были эвакуированы.

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