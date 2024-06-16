Бригада 'Кара-Даг' прицельно ударила по врагу на Ореховском направлении. Видео

Российские оккупанты проявляют активность на многих участках фронта, в том числе и на Ореховском. Там на днях захватчики предприняли две попытки штурма, которые остановили воины бригады "Кара-Даг".

Видео дня

Вовремя обнаружив врага, операторы дронов бригады нанесли по ним удары, оставив часть лежать в поле, а часть заставив спасаться бегством. Видео поражения было опубликовано в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

"Ореховское направление. Операторы БпЛА и FPV-дронов бригады "Кара-Даг" Гвардии Наступления вовремя обнаружили и нанесли прицельные удары по врагу. В результате две попытки штурма были остановлены", – говорится в сообщении.

Украинские воины доставали захватчиков и в окопах, и под подбитой техникой, где они пытались спрятаться.

Напомним, утром 16 июня в Генштабе рассказали, что накануне за сутки ВСУ обезвредили 1160 оккупантов и 58 артсистем армии РФ. Общее количество уничтоженной 15 июня российской техники и вооружений составило 138 единиц.

Также сообщалось, что военная контрразведка СБУ устроила месть оккупантам на Харьковском направлении. За последние две недели на счету контрразведчиков – десятки единиц уничтоженной российской техники.