Британия всегда задавала темп: эксперт-международник объяснил решение Лондона разрешить Украине бить по РФ ее оружием. Видео

Великобритания осознала, что Россия понимает только язык силы, в связи с чем изменила свою риторику по отношению к Кремлю. Кроме того, эта страна с самого начала полномасштабной войны в Украине "задавала темп" и предпринимала шаги, о которых другие западные партнеры только думали, колебались и дискутировали между собой.

Об этом в новом выпуске программы Oboz.Talk рассказал эксперт-международник Тарас Жовтенко. Таким образом, он прокомментировал разрешение Киеву со стороны Британии бить ее оружием по территории России.

"То есть, пока все дискутировали, что надо Украине передавать основные боевые танки, как это делать, британцы просто взяли и передали свои танки Challenger-2. Пока наши западные союзники думали, нужно ли нам дальнобойное оружие, насколько это рискованно, не рискованно, британцы просто взяли и передали свои ракеты Storm Shadow. И так далее", – напомнил эксперт.

"И они задавали в практической плоскости тон того, как проходили "Рамштайны", как отдельные наши западные союзники смотрели на эту помощь, потому что за британцами сразу подтягивались американцы, а затем и другие европейские союзники, немцы, в частности, и так далее", – добавил Жовтенко.

По его словам, Британия не хочет потерять свои лидерские позиции, поэтому заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона является логическим продолжением стратегии страны – делать всегда на один шаг больше, на один шаг дальше ступать, чем другие западные союзники.

"На самом деле никто из наших западных союзников так публично не вставал и не говорил о том, что окей, у вас есть оружие, достигающее территории России, вот и бейте по этой территории России. И в конце концов Британия просто взяла и первая об этом сказала", – констатировал эксперт.

Он также добавил, что, кроме продолжения привычной британской стратегии, такой шаг является еще и усилением позиции президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил о готовности ввести свои войска в Украину в случае эскалации со стороны РФ.

Напомним, Кэмерон пообещал около $3,74 млрд ежегодной военной помощи Киеву – "на столько, сколько нужно", а также дал понять, что его страна не против использования Украиной британского оружия для ударов по России.

"Киев имеет на это право. Так же, как Россия наносит удары по Украине, вы можете полностью понять, почему Украина чувствует необходимость убедиться, что она защищает себя", – отметил глава британского МИД.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бывший министр вооруженных сил Британии Джеймс Гиппи заявил, что поражение Украины в войне с Россией обойдется Западу в триллионы долларов, поскольку приведет к новой холодной войне, которая продлится десятилетиями. Поэтому Запад заинтересован в том, чтобы Украина выиграла войну.

– Великобритания в рамках нового пакета военной помощи впервые поставит ВСУ высокоточные авиационные бомбы с лазерной наводкой Paveway IV. Носителями этих бомб могут быть как американские истребители F-16, которые должны прибыть в Украину в этом году, так и старые самолеты советской эпохи.

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