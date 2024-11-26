Британское правительство Стармера впервые отправило Украине партию крылатых ракет Storm Shadow – Bloomberg

Правительство Великобритании во главе с Киром Стармером отправило Украине очередную партию крылатых ракет Storm Shadow. Это стало первой поставкой вооружения за время правления Стармера, который пообещал продолжить поддержку Украины в войне против России.

Стоит отметить, что несколько десятков Storm Shadow украинские войска получили до того, как были разрешены удары по России. Об этом сообщает Bloomberg.

Поставки, о которых публично не сообщалось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности. Storm Shadow были отправлены до недавнего решения США и Британии разрешить Украине запускать ракеты большой дальности по целям на территории России.

Примечательно, что украинские силы впервые запустили британские ракеты Storm Shadow по целям на территории России на прошлой неделе. По словам официальных лиц, решения Лондона и Вашингтона разрешить нанесение ударов, о которых Киев давно просил, были приняты в ответ на отправку Кремлем северокорейских войск на войну против Украины.

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Также этот шаг рассматривался как способ для президента Джо Байдена и его союзников укрепить позиции Украины на любых переговорах с Москвой, которые возможны в следующем году. В свою очередь на саммите G20 в Бразилии 20 ноября Стармер заявил, что его правительство "удваивает" свою поддержку Украины, но отказался вдаваться в подробности.

Напомним, в ночь на 20 ноября ВСУ успешно поразили ряд военных объектов в российском тылу с применением беспилотников и западного дальнобойного оружия. Это указывает на то, что Украина уже начала использовать предоставленные Западом системы вооружений большой дальности для создания более сложных и эффективных серий ударов.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может запустить французские ракеты дальнего радиуса действия по РФ в целях самообороны. По его словам, "красных линий" в вопросе поддержки Украины не существует.