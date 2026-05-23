Бронеавтомобиль VARTA спас жизнь украинских воинов во время обстрела. Видео

Украинский бронеавтомобиль VARTA спас жизнь силовиков Национальной гвардии Украины во время вражеского обстрела на одном из направлений фронта. Водитель и десант внутри машины остались живы.

Об этом свидетельствуют опубликованные кадры, которые показало издание Цензор.нет. Перед этим машина попала под плотный российский огонь.

Внимание! кадры содержат нецензурную лексику 18+

Опубликованные кадры показывают, что бронеавтомобиль с четырьмя нацгвардейцами попал под плотный российский огонь. После ряда прямых попаданий машина не смогла двигаться дальше, однако экипаж успел безопасно покинуть транспорт.

Где именно произошло событие, пока не известно.

Что известно о MRAP VARTA

Заметим, что VARTA – линейка украинских колесных бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой класса MRAP, разработанная и выпущенная компанией "Украинская бронетехника". Машины созданы для перевозки личного состава в условиях повышенной опасности, патрулирования и огневой поддержки. На вооружении украинской армии находятся две основные модификации этой боевой машины, VARTA-1 и VARTA-2.

Корпус машины сделан из специализированной шведской стали 560 марки. Она защищает экипаж от обстрела бронебойными пулями калибра 7,62х39 мм с дистанции 10 метров. Кроме того, специальная геометрия днища (V-образная) эффективно рассеивает энергию взрыва мины в сторону от отсека с десантом.

Все кресла для солдат и экипажа не прикреплены к полу, а подвешены к бортам и оснащены амортизирующими демпферами по стандартам НАТО (STANAG 4569). В прошлом году VARTA-2 допустили к использованию армейцами.

