Бросили на передовую без подготовки: пленный оккупант рассказал, почему решил сдаться украинцам. Видео

В Донецкой области в районе Очеретиного в плен к украинским бойцам добровольно сдался 43-летний российский военнослужащий Андрей Никулин. Он попал на фронт через четыре дня после мобилизации и без всякой подготовки.

В распоряжении редакции OBOZ.UA оказалось видео разговора с военнопленным. Он рассказал, почему решил сдаться в плен и как с ним обращались в армии РФ.

По словам пленного россиянина, никакой предварительной подготовки он практически не проходил: на стрельбищах был один раз, тактической медицины не знает совсем.

"5 февраля я подписал контракт. Ночью нас отвезли в Екатеринбург в "учебку". Там нам толком ничего не объясняли, мы пробыли там три дня. После этого нас отправили в Донецкую область. Сразу бросили на позиции", – рассказал россиянин.

Попав на передовую, Никулин таки прошел "обучение"– его он получил от командира, который провел "урок" с помощью кулаков. Мобилизированного "отмудохали" за то, что он не смог запомнить карты позиций, на которых оккупантам нужно было закрепиться.

"Привели к лейтенанту, он нам дал карты позиций и сказал, чтобы выучили. Я плохо запоминаю карты, поэтому не запомнил. Он мне дал п**дюлей, отмудохал меня и сказал отлежаться в окопе пару дней", – рассказал пленный.

Находясь в окопе, он несколько дней подряд слышал призывы со стороны ВСУ сдаться в плен. Оценив свои перспективы на фронте, Никулин выбрал момент, когда за ним никто не следил, направился к украинским позициям и сдался ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

Недавно под Роботиным ВСУ взяли в плен дагестанца. Оккупант заявил, что воевать против Украины не хотел, но контракт подписал.

Ранее там же под Роботиным в плен в ВСУ попал оккупант-зек. Украинские военные поймали захватчика, который отправился на фронт прямо из колонии.

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