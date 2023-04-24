Буданов дал прогноз, сколько еще военных РФ может перебросить в Украину

Ежемесячно в России мобилизуют около 20 тысяч россиян. Из всего количества мобилизованных до сих пор не переброшено в Украину около 120 тыс. "мобиков".

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Кроме них, Россия пытается компенсировать потери в живой силе, перебрасывая "миротворцев" из Карабаха, вместо них в зону конфликта между Азербайджаном и Арменией посылают срочников. Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "РБК Украина".

По словам главы военной разведки Украины, в РФ продолжается скрытая мобилизация.

"Она двигается нормально. В среднем они в месяц мобилизуют 20 тыс. – обобщенная цифра в зависимости от месяца", – заметил Буданов.

Также он заявил, что из мобилизованных россиян, призванных официально, около 120 тыс. до сих пор находятся на территории России.

"Они не все могут быть переброшены, вы это должны понимать. Потому что есть потери, есть какая-то текущая работа, кто-то ее должен выполнять. Поскольку потери достаточно значительны, этот некомплект кем-то надо компенсировать", – отметил глава ГУР.

Буданов добавил, что российское командование компенсирует потери не только за счет "мобиков".

"Несколько дней назад был довольно яркий пример. Россия скрыто (они об этом не будут говорить) приняла решение, уже пошли приказом о выводе миротворческого контингента из региона конфликта Азербайджана с Арменией и замене имеющегося контингента на контингент из срочников. То есть контрактников забирают, срочников отправляют. Как вы понимаете, это совершенно не потому, что у них все хорошо", – рассказал глава ГУР.

По его словам, сейчас между российскими военными, политическими и бизнес-элитами усиливаются противоречия на фоне полномасштабной агрессии РФ против Украины. Однако вряд ли Украине стоит очень полагаться на то, что там скоро начнутся протесты.

"Непонимание есть. Противоречия тоже есть. Жесткие противоречия есть. Но Россия – это не то общество, где будут какие-то изменения, как у нас: не нравится – вышел, сказал, тебе что-то ответили, дальше кого-то на Майдан вывели. Там так не работает", – подчеркнул Буданов.

Напомним, ранее глава украинской военной разведки назвал единственный сценарий завершения войны: российско-украинская война будет закончена только тогда, когда будут деоккупированы все территории Украины в ее международно признанных границах.

По словам главы ГУР, украинские Силы обороны готовят контрнаступление, в результате которого "достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем".

Также он дал прогноз, как в РФ отреагируют на заход ВСУ в Крым. Буданов убежден, что угрозы Кремля о применении ядерного вооружения для "защиты" полуострова так и останутся только угрозами.

В то же время руководитель военной разведки поделился данными, помогал ли Китай оружием России во время войны в Украине и рассказал о переговорах с Россией по обмену пленных в формате "всех на всех".