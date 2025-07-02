Буданов объяснил, может ли Россия ежедневно применить против Украины по 500 'Шахедов'

Российская оккупационная армия регулярно увеличивает количество дронов-камикадзе Shahed в атаках по Украине. При чем некоторые военные эксперты предупреждают, что в обозримом будущем враг может ежедневно применять против Украины по 500 ударных БПЛА.

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По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, такое количество дронов в ежедневных атаках нереально. Об этом он рассказал в комментарии украинским СМИ.

Начальник ГУР подчеркнул, что путинские войска могут периодически устраивать массированные атаки, применяя за один раз до 500 ударных БПЛА. В то же время Буданов уверен, что каждый день использовать такое количество дронов-камикадзе враг не сможет.

Также Буданов подтвердил информацию о том, что российские оккупанты продолжают модернизировать свои дроны. Речь идет, в частности, об усовершенствовании антенн. Ранее аналитики объясняли, что таким образом противник пытается делать "Шахеды" устойчивыми к устройствам радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в июне 2025 года украинская противовоздушная оборона продемонстрировала чрезвычайную эффективность, уничтожив почти 5 тысяч воздушных целей. Среди них – гиперзвуковые "Кинжалы", баллистические "Искандеры" и крылатые ракеты "Калибр".

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска в течение июня 2025 года запустили по городам Украины 5331 ударный беспилотник типа Shahed-136. Это наибольшее количество БПЛА, которое оккупанты применяли против Украины за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалос, что Россия проводит эксперименты со своей новейшей ракетой-бомбой "Гром-Е1" и увеличивает производство дронов-камикадзе типа "Шахед". Такие шаги являются частью длительных усилий агрессора по адаптации атак по Украине.

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