Буданов оценил, могут ли дроны заменить наземные войска, и указал на главную цель России

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что дроны не способны в полной мере заменить наземные войска. По его словам, с помощью БПЛА можно всего лишь нанести урон противнику.

При этом солдат остается важной составляющей боевых действий. Об этом Буданов заявил в интервью изданию CBC News.

По его словам, беспилотные системы никогда не заменят наземные войска. Начальник ГУР объяснил, что БПЛА может только нанести потери врагу, но солдат продолжает играть важную роль в ходе боевых действий.

"Дроны никогда не заменят наземные войска. Это всего лишь способ поддержать их. С помощью дрона можно нанести урон противнику. Но пока, как в средневековье, не придет солдат и не водрузит флаг, ничего не изменится", – объяснил Буданов.

Также Буданов рассказал, что руководство страны-агрессора РФ очень хотело бы заморозить войну и оставить положение дел так, как есть на данном этапе. Начальник ГУР подчеркнул, что Кремль хочет, чтобы Украина признала территорию, которую они захватили, российской. При этом он добавил, что этого никогда не произойдет.

Напомним, глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов намекнул, что замена главнокомандующего ВСУ президентом Владимиром Зеленским, по его мнению, была правильным решением. Он также дал комментарий по поводу слухов о разногласиях во взглядах между Валерием Залужным и главой государства.

Ранее сообщалось, что Буданов в свое время был членом элитного украинского подразделения, которое готовило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Разведчик славился своими операциями в тылу врага, в том числе на территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинские спецназовцы за время полномасштабной войны уже были на территории Крыма, в частности провели операцию на полуострове в 2023 году. Он также анонсировал "новые сюрпризы" оккупантам и намекнул на судьбу Крымского моста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!