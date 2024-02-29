'Будет Гаага': украинские патриоты устроили смелую акцию против оккупантов в Геническе. Фото и видео

Во временно оккупированном городе Геническ в Херсонской области партизаны из движения "Желтая лента" сорвали триколор с админздания оккупантов и распространили листовки с призывом игнорировать "выборы". Также активисты сожгли газету, которую печатают захватчики.

Фото и видео акции движение "Желтая лента" показало в Сети. Дело в том, что россияне уже начали предвыборную деятельность в Геническе. "Выборов не будет, а будет суд и будет Гаага", – уверены партизаны.

Как известно, именно в Геническ после освобождения Херсона сбежала оккупационная "администрация" области, потому что, к сожалению снаряды Himars туда еще не долетают, а дальнобойных ракет у ВСУ мало.

Партизаны движения "Желтая лента" провели свою акцию в день, когда оккупанты пообещали открыть площадки для просмотра послания диктатора РФ Владимира Путина.

Для совместного пересмотра ежегодного послания российского президента его партия "Единая Россия" обещает открыть в Херсонской области 19 специальных площадок.

Как сообщал OBOZ.UA, на время так называемых выборов президента страны-агрессора, которые россияне незаконно проводят на временно захваченных территориях Украины, оккупанты усиливают фильтрацию. В украинские города уже завезли более 10 тысяч росгвардейцев.

Ранее стало известно, что россияне спустили руководителям "государственных учреждений" на временно оккупированных территориях Украины план так называемых выборов. Все руководители всех искусственных структур на ТОТ получили инструкции по явке своих подчиненных на "избирательные участки".

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