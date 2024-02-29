Россияне на время 'выборов' завезли на ВОТ тысячи силовиков и восстановили облавы, – Федоров

На время так называемых выборов президента страны-агрессора, которые россияне незаконно проводят на временно захваченных территориях Украины, оккупанты усиливают фильтрации. В Украинские города завезли более 10 тысяч росгвардейцев.

Об этом на своем канале в Telegram в среду, 28 февраля, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, российские силовики будут сопровождать членов "избирательных участков" и обходить дома местных жителей.

Кроме того, оккупанты возобновили облавы в населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области. Под предлогом поиска наркотиков или проверки законности хранения оружия оккупанты устраивают обыски и проверки документов.

Также, по словам главы ОВА, оккупанты свозят на захваченные территории "волонтеров" из "роты боевого братства" и вовлекают в контроль "общественность", состоящую из предателей и коллаборантов.

Ранее сообщалось, что оккупанты спустили руководителям "государственных учреждений" на временно оккупированных территориях Украины план по так называемым выборам кремлевского диктатора Владимира Путина. Все руководители "образовательных учреждений" и других искусственных структур на ВОТ получили инструкции по явке своих подчиненных на "избирательные участки".

Как писал OBOZ.UA, Кремль отправил на временно оккупированные территории Украины специально подготовленные отряды, которые будут "рисовать картинку" для российского диктатора Путина. В частности, они будут курировать фальсификации и следить за работой избирательных комиссий во время так называемых "выборов президента" РФ.

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