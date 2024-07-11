'Будет содержательный пакет из пяти элементов': Столтенберг анонсировал решение Саммита НАТО по Украине

Пакет дальнейшей помощи от НАТО для Украины будет ориентирован на будущее и послужит прочным мостом для приближения Украины к членству в Альянсе. В нем будет пять основных элементов.

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Об этом перед началом пленарной встречи Североатлантического совета заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что саммит будет принимать важные решения на будущее относительно системы сдерживания и обороны, в отношении Украины и развития взаимоотношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"В том, что касается Украины, как я ожидаю, союзники согласуют содержательный пакет, состоящий из пяти элементов", – в частности, сказал генсек НАТО.

Первым таким элементом будет создание отдельного командования НАТО для Украины, которое будет заниматься предоставлением Украине помощи и тренировкой для ее Вооруженных сил.

Вторым элементом является согласование долгосрочных финансовых взносов для продления и наращивания военной помощи для Украины.

Важными элементами последующих решений саммита НАТО по поддержке Украины, по словам Столтенберга, станут также заключение двусторонних соглашений о безопасности между членами Альянса и Украиной и наращивание усилий в достижении полной взаимосовместимости между Вооруженными силами Украины и соответствующими силами стран Альянса, включая создание нового Центра анализа, тренировок и обучение в Польше.

"Все это вместе это составляет крепкий мост для членства Украины в Альянсе. Я уверен, что союзники подтвердят обязательство, что Украина станет членом НАТО", – сказал Йенс Столтенберг.

Он добавил, что ожидает определенных заявлений от стран относительно непосредственно военной помощи Украине в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в войне с оккупантами может перейти к наступательным операциям уже в этом году. Но для этого необходимо создать соответствующие условия. Прежде всего, военная помощь Украине должна не только сохраняться, но и усиливаться, сказал во время саммита НАТО в Вашингтоне высокопоставленный чиновник НАТО.

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