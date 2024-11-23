Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный спрогнозировал, что мощный прорыв на фронте России удастся совершить после 2027 года. Именно тогда, по мнению Залужного, кафиров удастся накопить достаточно ресурсов и "технологических материалов".

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Соответствующее заявление Залужный сделал во время выступления на церемонии награждения "УП-100". По его словам, войска страны-агрессора, вероятно, будут использовать тактику "измора" и откажутся от агрессивного захвата территорий.

"Война толкает колесо научно-технического прогресса и оно раскручивается. Благодаря появлению на поле боя роботов ни россияне, ни мы не смогли двигаться дальше. Появился какой-то ступор, и эта тенденция сохраняется и сейчас", – сказал эксголовком.

Он добавил: оккупанты сейчас не могут, например, за неделю продвигаться на 150-200 км и это свидетельствует о своеобразном "ступоре" и нехватке ресурсов.

Мощный прорыв со стороны врага, по мнению Залужного, станет возможным поближе к 2027 году, когда завершится техническо-эволюционный процесс.

"По моей собственной теории, когда завершится техническо-эволюционный процесс и начнется процесс накопления технологических материалов, то возможность будет активно восстанавливаться. По моим подсчетам это произойдет после 2027 года", – сказал посол.

В то же время, по мнению эксголовкома ВСУ, в то время российские оккупанты откажутся от агрессивного преодоления территорий и будут использовать тактику измора. Подобное сейчас можно наблюдать на фронте.

"Мы не видим глубокого прорыва противника, а видим постепенное выдавливание нас с позиций, которые, конечно, даются им очень большими потерями… И это связано с тем, что россияне реализуют именно эту стратегию замора…" – сказал он.

Валерий Залужный подытожил: сейчас РФ не готова расширять свой фронт, поэтому ведение таких комбинированных действий, направленных на истощение, "приводит к результатам, в том числе и на поле боя".

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению американского дипломата Джона Хербста, новый президент США Дональд Трамп может попытаться убедить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины, а если это не удастся, он признает главу ркаины-агрессора "проблемой". В этом случае республиканец станет помогать Украине всем возможным, прогнозирует Хербст.