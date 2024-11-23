Трамп может признать Путина проблемой: Хербст объяснил, что это будет означать для Украины

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, вероятно, попытается убедить диктатора Владимира Путина прекратить войну, если же попытка будет неудачной, он признает главу Кремля "проблемой". В таком случае Трамп станет помогать Украине всем возможным, в том числе оружием.

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Такое мнение высказал директор Центра Евразии Атлантического Совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст в интервью украинским СМИ. "Понятно, что цель Путина не столько захватить всю Украину, а взять ее под свой контроль. И Зеленский это понимает. Не знаю, понимает ли в данный момент Трамп это", – сказал он.

Как предположил Хербст, Трамп считает, что убедит Путина и постарается побуждать его к прекращению войны.

"Если попытка Трампа терпит неудачу, тогда он может прийти к выводу, что Путин является проблемой, – и поэтому станет помогать Украине всем возможным, в том числе и вооружением", – спрогнозировал дипломат.

Он также напомнил, что сейчас ведутся разговоры о моратории для Украины вступления в НАТО на 20 лет, что следует воспринимать серьезно, однако, как считает Хербст, Трамп может поступить иначе, если убедится в несговорчивости российского диктатора.

"Если Трамп приложит настоящие усилия по достижению мира и поймет, что Путин этого не хочет, то Трамп может пересмотреть мнение по вопросу членства Украины в НАТО", – говорит экс-посол США.

Джон Хербст считает при этом, что у Трампы есть рычаги, чтобы заставить Путина остановить войну и вывести войска из Украины:

"Я считаю, что у Трампа есть рычаги, чтобы повлиять на Путина. Вопрос в том, готов ли он их использовать. Хотя он и говорил, что готов… С другой стороны, Трамп также говорит о территориальном компромиссе. Поэтому непонятно, как он может использовать свои рычаги и гарантировать, чтобы РФ покинула оккупированные территории Украины.

По мнению дипломата, Путин вряд ли добровольно согласится покинуть захваченную территорию Украины.

"Разве что это может произойти в обмен на российскую территорию, которую оккупировала Украина", – предположил Хербст.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 ноября генсек НАТО Марк Рютте в первый раз провел переговоры с Трампом. В ходе встречи были обсуждены вопросы глобальной безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при президентстве Трампа война "завершится быстрее". По словам украинского лидера, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие – тот услышал позицию Украины и ничего не имел против.

А в МИД сказали, что рассматривают победу Трампа как важный шаг в направлении мира и дополнительный шанс ускорить мирный процесс.

По мнению некоторых экспертов, Трамп может использовать неожиданный подход к урегулированию войны в Украине – передать украинцам ядерное оружие.