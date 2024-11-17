КНДР может перебросить в Россию более 100 тысяч своих военных – Bloomberg

До 100 тысяч своих военнослужащих Северная Корея может перебросить в Россию для войны против Украины. Такой сценарий возможен, если альянс между РФ и КНДР будет продолжать углубляться.

Видео дня

Как отмечает Bloomberg, такие оценки были сделаны аналитиками стран G20. Ранее в этом месяце эти же данные приводил посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко, добавляют в агентстве.

Однако, уточняют источники агентства, такой шаг не является неизбежным, а военная поддержка в таком масштабе, если она состоится, скорее всего, будет проходить по частям, с постоянной ротацией войск "каждые несколько месяцев", а не одноразовым развертыванием.

В настоящее время КНДР направила более 10 тыс. военных для участия в боевых действиях на стороне РФ в Курской области

Дмитрий Пономаренко утверждал, что до 15 тысяч северокорейских военнослужащих, дислоцированных для боевых действий в Курской области "и оккупированных районах" на востоке Украины, будут меняться каждые несколько месяцев.

В свою очередь, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко добавил, что нужно принимать во внимание языковой вопрос. Не только простые солдаты – даже офицерский состав КНДР не понимает русский язык.

"Меньше 1% кадрового офицерского состава армии КНДР владеет русским языком. Это важно понимать, чтобы анализировать возможности привлечения этих военных к действиям армии России в будущем", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, у воюющих за РФ солдат из КНДР культ вождя и они не видели современного оружия. Большинство северокорейских солдат с раннего возраста внушают, что они должны пожертвовать всем ради верховного лидера без колебаний.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Брюссель заявил, что привлечение Северной Кореи к войне в Украине требует решительной реакции. Он заверил, что такая реакция будет дана. Хотя Блинкен обещал это еще 13 ноября, пока реакции (тем более решительной) не последовало.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!